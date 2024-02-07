БЕРЛИН, 7 фев — ПРАЙМ. В Германии на текущий момент нет производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для Украины, заявил в среду представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны. В Германии не одобрили замедления Венгрией вступления Швеции в НАТО

"Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможного", — сказал он на вопрос, может ли правительство заключить ещё несколько рамочных соглашений с немецкой оборонной индустрией для увеличения поставок Украине боеприпасов.

В то же время он признал, что "как бы грустно это ни звучало", но потребности Украины в боеприпасах столь велики, что у немецкой промышленности есть гарантии, что весь её товар будет принят.