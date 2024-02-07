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В Германии исчерпали все возможности для выпуска боеприпасов
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В Германии на текущий момент нет производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для... ПРАЙМ, 07.02.2024
впк, экономика, новости, украина, германия, боеприпасы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 7 фев — ПРАЙМ. В Германии на текущий момент нет производственных мощностей для заключения дополнительных рамочных соглашений с промышленностью о поставке большего количества боеприпасов для Украины, заявил в среду представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны.
"Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе и в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможного", — сказал он на вопрос, может ли правительство заключить ещё несколько рамочных соглашений с немецкой оборонной индустрией для увеличения поставок Украине боеприпасов.
В то же время он признал, что "как бы грустно это ни звучало", но потребности Украины в боеприпасах столь велики, что у немецкой промышленности есть гарантии, что весь её товар будет принят.