МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Возможная отправка Нидерландами дополнительных шести истребителей F-16 на Украину возымеет серьезные последствия, заявили агентству РИА Новости в российском посольстве в Гааге. Украине не нужны дроны из Евросоюза, заявил Боррель

Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что планирует поставить Киеву еще шесть F-16, так общее число самолетов достигнет 24.

"Наша позиция в отношении передачи Киеву любого вида западного вооружения остается неизменной. Такие действия рассматриваются нами как враждебные и будут иметь серьезные последствия", — сказали в российской дипмиссии.

Как подчеркнули в посольстве, поставки Украине вооружений бессмысленны. они не повлияют на ход действий в зоне СВО, но увеличат риски столкновения России и НАТО.

Там напомнили, что любые самолеты, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, являются законной целью российской стороны.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Был создан в 1974 году компанией General Dynamics.