2024-02-07T21:22:45+03:00
2024-02-07T21:22:45+03:00
2024-02-07T21:22:45+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240207/843012206.html
Российские посольство предупредило Гаагу о последствиях передачи Киеву F-16
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Возможная отправка Нидерландами дополнительных шести истребителей F-16 на Украину возымеет серьезные последствия, заявили агентству РИА Новости в российском посольстве в Гааге... ПРАЙМ, 07.02.2024
впк, экономика, новости, россия, нидерланды, украина
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/13/841451333.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/13/841451333.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/13/841451332.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/13/841451332.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/13/841451320.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84145/13/841451320.jpg
https://1prime.ru/vpk/20240207/843009919.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Возможная отправка Нидерландами дополнительных шести истребителей F-16 на Украину возымеет серьезные последствия, заявили агентству РИА Новости в российском посольстве в Гааге.
Ранее глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщала, что планирует поставить Киеву еще шесть F-16, так общее число самолетов достигнет 24.
"Наша позиция в отношении передачи Киеву любого вида западного вооружения остается неизменной. Такие действия рассматриваются нами как враждебные и будут иметь серьезные последствия", — сказали в российской дипмиссии.
Как подчеркнули в посольстве, поставки Украине вооружений бессмысленны. они не повлияют на ход действий в зоне СВО, но увеличат риски столкновения России и НАТО.
Там напомнили, что любые самолеты, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, являются законной целью российской стороны.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Был создан в 1974 году компанией General Dynamics.