МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Нового главкома ВСУ Александра Сырского в войсках называют "Мясником" и "Генералом 200", пишет Politico со ссылкой на украинских офицеров. Газета Telegraph назвала бывшего главкома Залужного шутником

Накануне Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главкома и назначил на этот пост генерала Сырского.

"Очень плохое решение", — сказал собеседник издания, капитан ВСУ, пожелавший сохранить анонимность.

"Украинские военные дали Сырскому ужасное прозвище: "Мясник". Капитан подтвердил, что это прозвище прижилось, как и "Генерал 200" — число 200 означает погибший на поле боя", — отмечается в публикации.

Человек, знакомый с деятельностью Сырского, считает, что новое назначение вряд ли окажет положительное влияние, поскольку те, кто находится на передовой, считают его "суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности". В частности, Сырский известен тем, что возглавлял украинские силы в "бахмутской мясорубке" (сражение за Артемовск).

Как отмечают военнослужащие, "неустанное стремление к тактической выгоде" Сырского постоянно истощает "ценные человеческие ресурсы", что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов или небольших деревень, без какого-либо оперативного значения.

"Приказы, исходящие от его имени, деморализуют, он подрывает доверие к командованию в целом", — приводит издание мнение офицеров.