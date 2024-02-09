МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Норвегия намерена поставить Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 миллиарда норвежских крон (около 325,9 миллиона долларов), следует из сообщения министерства обороны страны. Норвегия ужесточит условия приема беженцев с Украины

"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон", — говорится в сообщении.

Ранее в 2023 году правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции на Украину. Для того, чтобы получить лицензию на экспорт, компаниям нужно будет обратиться в МИД, после чего они смогут напрямую поставлять оружие.

Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле, в сою очередь отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".