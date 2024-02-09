Норвегия планирует передать Киеву системы ПВО NASAMS более чем на $325 млн
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Норвегия намерена поставить Украине системы ПВО NASAMS на 3,45 миллиарда норвежских крон (около 325,9 миллиона долларов), следует из сообщения министерства обороны страны.
"Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем для системы ПВО NASAMS от компании Kongsberg Defence & Aerospace (KDA). Это в дополнении к выкупу техники, которая уже была передана Украине. Инвестиции составляют 3,45 миллиарда норвежских крон", — говорится в сообщении.
Ранее в 2023 году правительство Норвегии разрешило норвежским компаниям с 1 января осуществлять прямой экспорт оружия и оборонной продукции на Украину. Для того, чтобы получить лицензию на экспорт, компаниям нужно будет обратиться в МИД, после чего они смогут напрямую поставлять оружие.
Москва ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле, в сою очередь отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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