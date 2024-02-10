МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Новым начальником генерального штаба ВСУ вместо Сергея Шапталы назначен Сергея Баргилевич, сообщил в очередном видеообращении Владимир Зеленский, опубликованном в его Telegram-канале.

Баргилевич ранее занимал должность заместителя командующего силами территориальной обороны.

"Первое — провел замену руководителя генерального штаба вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны. Новым начальником генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича", — сказал Зеленский.

Он назвал Баргилевич опытным человеком, который понимает "задачи этой войны и цели". Соответствущие указы будут опубликованы позже.

Зеленский добавил, что Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провели разговоры с партнерами из США, ФРГ и Франции.

Сырский, ранее командовавший сухопутными войсками, был назначен главкомом ВСУ восьмого февраля вместо Валерия Залужного.