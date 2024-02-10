МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного обусловлена двумя главными причинами, одна из них — популярность среди населения, которая затеняет Владимира Зеленского, такое мнение высказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ

"В смене Залужного есть две главных причины. Первая – господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это конечно главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — отметил Затулин.

Вторая причина, по словам депутата, связана с изменением характера военных действий.

"Залужный отвечал за операции на земле, а эти операции не привели к успеху. Я имею ввиду украинское контрнаступление. Они и не могли привести к успеху по большому счету. Я думаю, что большинство это хорошо понимает и судя по рейтингам Залужного, это не ставится на Украине ему в вину со стороны простых граждан. Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае, нужно было найти козла отпущения", — объяснил депутат.

Восьмого февраля Зеленский подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками. Как отмечают ведущие западные СМИ, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главнокомандующего сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте его называют "Мясником" и "Генералом 200".