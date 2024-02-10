Затулин назвал основной причиной ухода Залужного популярность среди украинцев
МОСКВА, 10 фев – ПРАЙМ. Отставка главкома ВСУ Валерия Залужного обусловлена двумя главными причинами, одна из них — популярность среди населения, которая затеняет Владимира Зеленского, такое мнение высказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
"В смене Залужного есть две главных причины. Первая – господин Залужный, судя по данным опросов социологии на Украине, затеняет самого украинского верховного главнокомандующего по популярности и это конечно главное его преступление, которое не может быть прощено Зеленским", — отметил Затулин.
Вторая причина, по словам депутата, связана с изменением характера военных действий.
"Залужный отвечал за операции на земле, а эти операции не привели к успеху. Я имею ввиду украинское контрнаступление. Они и не могли привести к успеху по большому счету. Я думаю, что большинство это хорошо понимает и судя по рейтингам Залужного, это не ставится на Украине ему в вину со стороны простых граждан. Они понимают, что задачи, которые перед ним стояли, невыполнимы. Но в любом случае, нужно было найти козла отпущения", — объяснил депутат.
Восьмого февраля Зеленский подписал указы о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. Ранее Сырский командовал сухопутными войсками. Как отмечают ведущие западные СМИ, с одной стороны, его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, а с другой — нового главнокомандующего сильно не любят солдаты: за большие потери на фронте его называют "Мясником" и "Генералом 200".
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