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Производство дронов на "Калашникове" выросло на 60 процентов
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Новые цеха, открытые на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, позволили увеличить объём производства дронов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить выпуск, сообщили в... ПРАЙМ, 10.02.2024
впк, экономика, новости, россия, минобороны рф, беспилотники, производство дронов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Новые цеха, открытые на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, позволили увеличить объём производства дронов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить выпуск, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Удмуртии выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями концерна "Калашников".
"Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск", — говорится в сообщении.