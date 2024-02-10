МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Новые цеха, открытые на предприятиях концерна "Калашников" в Удмуртии, позволили увеличить объём производства дронов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить выпуск, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны. GW: попытки Украины воевать беспилотниками провалились

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил в Удмуртии выполнение ГОЗ по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями концерна "Калашников".

"Главе российского военного ведомства доложили, что с 2022 года были открыты новые цеха, запуск которых позволил увеличить объем производства беспилотных летательных аппаратов на 60%, а в перспективе — кратно нарастить их выпуск", — говорится в сообщении.