МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Российские ученые в ходе спецоперации очень оперативно создали новые материалы, которые позволяют произвести бронежилеты, уникальные по своим защитным свойствам и востребованные в армии, рассказал в интервью РИА Новости глава Российской академии наук Геннадий Красников. Шольц предупредил о скорой нехватке оружия у ВСУ

Президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг в Государственном Кремлевском дворце на торжественном вечере по случаю 300-летия РАН, поблагодарил академию за эффективное решение вопросов обороноспособности и безопасности страны.

Красников рассказал РИА Новости о вкладе ученых в создание передовых видов бронированной защиты для военных, принимающих участие в СВО.

"Очень быстро надо было решить вопрос по бронежилетам", — сказал он и добавил, что это было проблемой, так как к бронежилетам предъявляют очень высокие требования — имея минимальный вес они должны достигать уникальных показателей по защите от пуль и осколков.

По словам Красникова, ученые, используя последние достижения в области науки о материалах, сделали такие материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите.

"Это тоже впечатляющий успех", — подчеркнул он.

Он также отметил, что сложно назвать направление в области обороны и безопасности, в котором бы не участвовали академические ученые.

"Я могу сказать, что среди генеральных конструкторов, среди генеральных технологов или руководителей приоритетных научных направлений для ВПК почти половина — это члены нашей Академии наук", — сказал он.