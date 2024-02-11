МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Политическая борьба вокруг отставки Валерия Залужного с поста главкома ВСУ свидетельствует о том, что в руководстве Украины могут уйти с консолидированной позиции касательно требований к России о полном выводе войск, написал директор программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоль Ливен в статье для издания Responsible Statecraft. В Госдуме назвали причины смены руководства ВСУ

Он напомнил, что сейчас украинское правительство и большая часть истеблишмента твердо придерживаются принципа, согласно которому полный вывод российских войск является единственным приемлемым результатом, к которому нужно стремиться

"Изменение этой позиции будет исключительно болезненным и трудным, и один из способов понять нынешнюю политическую суматоху в Киеве состоит в том, что все различные фигуры и группы пытаются позиционировать себя так, чтобы переложить вину за возможный компромисс с Россией на кого-то другого", — предположил эксперт.

По его мнению, увольнение Залужного Владимиром Зеленским является для последнего "колоссальной политической авантюрой" и, "похоже, указывает на растущие настроения отчаяния в Киеве".

Кроме того, отметил Ливен, увольнение отражает тот факт, что генерал уже давно рассматривается как самый опасный будущий политический соперник Зеленского, учитывая его авторитет в армии и популярность среди украинского народа. "Мы не знаем, как Залужный отреагирует на свое увольнение. Возможно, он заключил какую-то сделку с Зеленским", — написал автор.

Он указал на отсутствие оснований для оптимистических тенденций для Киева. "Сегодня на Украине не хватает мужчин. Население России более чем в четыре раза превышает население Украины, и она мобилизует больше людей, а также радикально совершенствует свою тактику и вооружение. Украинская армия истощена огромными потерями и растущим нежеланием населения служить. Средний возраст украинских солдат сейчас составляет 43 года", — отметил Ливен.

По его словам, опасность для Украины заключается в том, что, учитывая сокращение американской помощи, растущие военные шансы в пользу России и напряженность, отраженную отставкой Залужного, если Киев будет слишком долго ждать, чтобы найти компромисс, ему может не с чем торговаться. "И не только из-за развития событий на поле боя, а из-за распада политического единства внутри Украины", — уточнил он.