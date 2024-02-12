МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") нарастил в последнее время выпуск продукции военного назначения по отдельным направлениям в восемь раз, сообщили в компании по случаю 15-летия образования. "Бесконечное количество". Немецкого наемника в ВСУ шокировала армия России

"За последний период "Высокоточные комплексы" в разы нарастили выпуск средств и комплексов ПВО, ракет для оперативно-тактических ракетных комплексов, легкой бронетехники и других изделий. Объемы выпуска продукции по некоторым направлениям выросли в восемь раз", — сказали в холдинге.

Холдинг был образован 12 февраля 2009 года с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания перспективных вооружений, военной и специальной техники в области высокоточных систем и комплексов тактической зоны боевых действий. Сегодня он объединяет более 15 предприятий в разных регионах России, на которых работают десятки тысяч сотрудников.

Предприятия холдинга выпускают такие известные образцы вооружений, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", противотанковый ракетный комплекс "Корнет", управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", самоходный ПТРК "Хризантема", зенитный комплекс "Верба", авиаракеты "Изделие-305", бронемашины БМП-3, БМД-4М, БМП-2М. Все они применяются в зоне проведения специальной военной операции.

Как отметили в холдинге, сегодня "Высокоточные комплексы" ведут активную работу по созданию новейших вооружений и военной техники, в том числе инвестируют значительные объемы собственных средств в разработку перспективных образцов.