МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия не намерена вторгаться в дискуссию между Киевом и американским бизнесменом Илоном Маском о Starlink, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Маск посмеялся над вопросами Байдену о ядерном оружии

Ранее в СМИ появились сообщения, что Маск якобы продает России терминалы Starlink. позднее миллиардер опроверг эту информацию.

"Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", — сказал Песков.

Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Сейчас на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.