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2024
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В Кремле прокомментировали "использование" Россией систем Starlink
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Россия не намерена вторгаться в дискуссию между Киевом и американским бизнесменом Илоном Маском о Starlink, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Ранее в СМИ... ПРАЙМ, 12.02.2024
впк, экономика, новости, дмитрий песков, starlink, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия не намерена вторгаться в дискуссию между Киевом и американским бизнесменом Илоном Маском о Starlink, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Маск якобы продает России терминалы Starlink. позднее миллиардер опроверг эту информацию.
"Это же несертифицированная система у нас, соответственно, она не может сюда официально поставляться и не поставляется официально. Соответственно, не может никак использоваться, поэтому здесь, наверное, нам не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и предпринимателем Маском", — сказал Песков.
Starlink — спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. Проект с 2018 года реализует компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску. Сейчас на орбите действует порядка 4,2 тысячи аппаратов Starlink.