МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Ростех" начал готовить операторов беспилотных летательных аппаратов, а также специалистов по борьбе с дронами, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации. "Ростех" представит в Саудовской Аравии более 100 образцов оружия

"Ростех" запустил подготовку специалистов в области беспилотной авиации в учебном центре компании "РТ-Техприемка". В рамках программы повышения квалификации слушателей учат управлять беспилотными летательными аппаратами и анализировать данные, полученные с их использованием. Кроме того, ведется обучение специалистов по борьбе с дронами и инструкторов по подготовке операторов наземных средств управления БПЛА", — сказали в госкорпорации.

В корпорации отметили, что обучение предусматривают теоретический и практический формат, в том числе предполетную и летную подготовку по индивидуальному графику. "В первый месяц обучения на курсы приняли 50 человек", — отметили в "Ростехе".

Основные требования для поступающих — наличие среднего специального или высшего образования, длительность обучения зависит от выбранной программы и составляет от 30 до 165 часов.

"Ростех" выпускает широкую линейку беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Supercam 350", "Скат 350М", ударные беспилотники "Куб" и другие. Также предприятия корпорация производят комплексы противодействия дронам, например, комплекс всенаправленного действия "Купол", линейку автоматизированных комплексов подавления БПЛА "Серп", противодронные ружья "Пищаль-Про" и так далее.