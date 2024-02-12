БЕРЛИН, 12 фев — ПРАЙМ. Примерно 400 немцев вышли на протест против строительства нового завода оборонного концерна Rheinmetall в Нижней Саксонии, на котором планируется производить боеприпасы для Киева сообщает телеканал N-tv со ссылкой на полицию. WP: лучшие друзья Украины не хотят исполнения ее давней мечты

"Сотни людей вышли на демонстрацию перед церемонией закладки нового завода Rheinmetall по производству боеприпасов в Унтерлюсе в Нижней Саксонии", — говорится на новостном портале телеканала.

В данной акции участвуют около 400 человек, также приехало примерно 300 тракторов бастующих фермеров.

В церемонии закладки фундамента завода будут участвовать участвовать канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. Также в ней примет участие датский премьер-министр Метте Фредериксен.

Концерн Rheinmetall посредством нового завода намерен расширить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на фоне высокого спроса на боеприпасы на Украине.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.