МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Производственные мощности Германии не могут удовлетворить спрос Украины на боеприпасы, заявил в беседе с изданием Bild глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Илон Маск оценил эффективность мер поддержки Украины

Он отметил, что ВСУ необходимо получать свыше двух миллионов снарядов в год, однако германии не под силу обеспечить такие объемы поставок.

"Германии понадобится от десяти до пятнадцати лет для пополнения собственных запасов. В целом мы хотим производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год до 2025 года", — пояснил Паппергер.

В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.

Кроме того, Великобритания, Германия и Франция с середины 2022 года предупреждали об истощении запасов вооружений.