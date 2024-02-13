2024-02-13T10:43:39+03:00
2024-02-13T10:43:39+03:00
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Производственные мощности Германии не могут удовлетворить спрос Украины на боеприпасы, заявил в беседе с изданием Bild глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин... ПРАЙМ, 13.02.2024
впк, экономика, новости, rheinmetall, германия, украина, вооружения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Производственные мощности Германии не могут удовлетворить спрос Украины на боеприпасы, заявил в беседе с изданием Bild глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
Он отметил, что ВСУ необходимо получать свыше двух миллионов снарядов в год, однако германии не под силу обеспечить такие объемы поставок.
"Германии понадобится от десяти до пятнадцати лет для пополнения собственных запасов. В целом мы хотим производить до 700 тысяч артиллерийских снарядов в год до 2025 года", — пояснил Паппергер.
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.
Кроме того, Великобритания, Германия и Франция с середины 2022 года предупреждали об истощении запасов вооружений.