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США не смогли убедить Перу отдать Киеву технику, заявил посол РФ
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США безуспешно пытались убедить Перу передать Украине советскую и российскую военную технику, заявил посол РФ в стране Игорь Романченко. Дипломат дал интервью агентству РИА... ПРАЙМ, 13.02.2024
впк, экономика, новости, россия, украина, сша, перу
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. США безуспешно пытались убедить Перу передать Украине советскую и российскую военную технику, заявил посол РФ в стране Игорь Романченко.
Дипломат дал интервью агентству РИА Новости.
"Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели", — сказал Романченко.
Согласно данным с официального сайта Рособоронэкспорта, Россия (Советский Союз) и Перу сотрудничают в военно-технической сфере более 40 лет. Так, с 1973 года латиноамериканская страна получала советские танки, вертолеты, самолеты и другую технику.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18:00 по московскому времени.