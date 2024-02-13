МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. США безуспешно пытались убедить Перу передать Украине советскую и российскую военную технику, заявил посол РФ в стране Игорь Романченко. Российское кино покоряет Латинскую Америку

Дипломат дал интервью агентству РИА Новости.

"Что касается попыток США убедить Перу передать Украине российскую и советскую технику в нарушение своих контрактных обязательств, то они успеха не имели", — сказал Романченко.

Согласно данным с официального сайта Рособоронэкспорта, Россия (Советский Союз) и Перу сотрудничают в военно-технической сфере более 40 лет. Так, с 1973 года латиноамериканская страна получала советские танки, вертолеты, самолеты и другую технику.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 18:00 по московскому времени.