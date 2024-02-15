НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин доволен результатами работы отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Путин поручил выделять от 25 млрд рублей лауреатам городских проектов

"В целом, ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущий год-полтора", — высказал свою оценку глава государства во время общения с рабочими "Уралвагонзавода".

Путин уточнил, что производство индивидуальной бронезащиты выросло в десять раз, автомашин разного класса выросло в семь раз, а производство танков увеличилось в пять раз.

Глава государства 15 февраля приехал в Свердловскую область, где пообщался с рабочими УВЗ.

Он поблагодарил работников за выпуск качественной техники, которая используется в специальной военной операции, и за работу в зоне боевых действий.

Также российскому лидеру показали готовые к отправке в войска танки Т-72БЗМ и Т-90М "Прорыв".

Т-90М "Прорыв" является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя благодаря наличию всеракурсной защите и современной всесуточной высокоавтоматизированной системе управления огнем.

Это седьмая поездка Владимира Путина в Нижний Тагил. Впервые на крупнейшем промышленном центре Урала он побывал в 2000 году, осмотрел Нижнетагильский металлургический комбинат. Спустя девять лет он провел в Нижнем Тагиле совещание, посвященное оборонно-промышленному комплексу страны. В 2011, будучи премьер-министром, Путин приехал в "город заводов" на выставку вооружений.

В мае 2012-м он приехал на "Уралвагонзавод", выполнив обещание, данное в ходе предвыборной кампании, и поблагодарил рабочих за поддержку. Затем прилетал в город в апреле 2013-го и в ноябре 2015-го. В марте 2018-го Путин вновь побывал на Уралвагонзаводе и принял участие во Всероссийском форуме рабочей молодежи.

"Уралвагонзавод", принадлежащий корпорации "Ростех", выпускает военную продукцию, дорожно-строительные машины и железнодорожные вагоны.