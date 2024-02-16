МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Украина намерена приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN, заявил в эфире CNN Türk украинский посол в Анкаре Василий Боднар. Турецкая фирма по производству БПЛА хочет за год достроить завод на Украине

KAAN — турецкий истребитель пятого поколения, его дизайн был представлен в 2013 году. Самолет находится в разработке.

"Мы не только купим, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их применять", — сказал дипломат.

Он добавил, что украинские предприятия готовы разработать для этого истребителя двигатель.

"Да, есть своего рода консорциум украинских компаний, конкурирующий за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями", — сообщил посол.

Он заверил, что предприятия страны способны быстро произвести технику с характеристиками, требуемыми для этого самолета.

"Создание такого проекта также принесет значительную пользу турецкой стороне. Потому что иметь собственное производство, основанное на новых технологиях, — это прогресс не только в укреплении безопасности и обороны, но и в конкурентоспособности на рынках", — подчеркнул Бондар.

Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о том, что поставки оружия Украине будут иметь негативный эффект.