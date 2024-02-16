Киев хочет купить у Анкары разрабатываемые истребители пятого поколения KAAN
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Украина намерена приобрести у Турции истребители пятого поколения KAAN, заявил в эфире CNN Türk украинский посол в Анкаре Василий Боднар.
KAAN — турецкий истребитель пятого поколения, его дизайн был представлен в 2013 году. Самолет находится в разработке.
"Мы не только купим, но и будем ими пользоваться. Мы также знаем, где их применять", — сказал дипломат.
Он добавил, что украинские предприятия готовы разработать для этого истребителя двигатель.
"Да, есть своего рода консорциум украинских компаний, конкурирующий за этот двигатель с другими международными и отечественными производителями", — сообщил посол.
Он заверил, что предприятия страны способны быстро произвести технику с характеристиками, требуемыми для этого самолета.
"Создание такого проекта также принесет значительную пользу турецкой стороне. Потому что иметь собственное производство, основанное на новых технологиях, — это прогресс не только в укреплении безопасности и обороны, но и в конкурентоспособности на рынках", — подчеркнул Бондар.
Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о том, что поставки оружия Украине будут иметь негативный эффект.
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