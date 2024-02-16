ЖЕНЕВА, 16 фев — ПРАЙМ. Сообщения западных СМИ о планах России разместить ядерное оружие в космосе ложны и абсурдны, говорится в заявлении постоянного представителя России при ООН в Женеве Геннадия Гатилова. В ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе

"Сообщения западных СМИ относительно "планов России разместить ядерное оружие в космосе", которые, как утверждается, были представлены в конгрессе США, нельзя назвать иначе как лживыми и абсурдными", — сказано в опубликованном документе на сайте дипмиссии.

Гатилов добавил, что Россия "твердо привержена" соблюдению своих международных обязательств, в частности, вытекающих из Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой 1963 года.

"Не вызывает сомнений, что новая порция беспочвенных инсинуаций в адрес России представляет собой не что иное, как очередную "операцию прикрытие" для отвлечения внимания от практической реализации американцами собственных военно-космических планов", — считает дипломат.

Он также подчеркнул, что Россия, вместе с другими странами, стремится предотвратить гонку вооружений в космосе и использовать его исключительно для мирных целей.

Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.