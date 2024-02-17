Главком ВСУ Сырский объявил об отступлении войск из Авдеевки
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения из Авдеевки и переходе к обороне.
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский заявил о решении вывести подразделения из Авдеевки и переходе к обороне.
https://1prime.ru/vpk/20240217/843098183.html
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