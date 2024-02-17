Посол России: Эквадор отменяет решение о поставке США российской техники
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — ПРАЙМ. Эквадор отменяет свое решение о поставке в Соединенные Штаты российской техники, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом южноамериканской страны Даниэлем Нобоа.
"В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", — сообщил дипломат.
По его словам, с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. "Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", — добавил Спринчан.
Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Эквадор не передаст Соединенным Штатам российскую технику, посол сказал: "Да".
Он уточнил, что формально об этом станет известно в начале следующей недели.
СИТУАЦИЯ С БАНАНАМИ
По словам посла, Нобоа пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов.
"Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей", — сказал Спринчан.
В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.
В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться. Консультации по фитосанитрной безопасности пройдут 19 февраля.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нобоа проявил интерес ко многим совместным проектам с Россией, поручил главе МИД проработать конкретные детали взаимодействия, сообщил Спринчан.
"Я подробно проинформировал главу Эквадора о перспективах развития двустороннего взаимодействия в самых различных отраслях сотрудничества. С его стороны был проявлен интерес практически ко всем проектам — как замороженным ранее, так и перспективным", — сказал дипломат.
"Министру иностранных дел (Габриэле Соммерфельд), которая станет будущим сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Эквадора, поручено проработать конкретные детали всех возможных сфер и проектов взаимодействия между двумя странами", — отметил посол.
Он добавил, что "встреча закончилась на позитивной ноте с констатацией стремления обеих стран к снятию беспокоящих население двух стран проблем".
https://1prime.ru/vpk/20240217/843098275.html