БУЭНОС-АЙРЕС, 17 фев — ПРАЙМ. Эквадор отменяет свое решение о поставке в Соединенные Штаты российской техники, сообщил РИА Новости посол России Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом южноамериканской страны Даниэлем Нобоа. Эквадор не сможет найти рынок лучше России, пишет СМИ

"В пятницу состоялась встреча с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа, подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами", — сообщил дипломат.

По его словам, с эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. "Позиция Эквадора — не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами", — добавил Спринчан.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Эквадор не передаст Соединенным Штатам российскую технику, посол сказал: "Да".

Он уточнил, что формально об этом станет известно в начале следующей недели.

СИТУАЦИЯ С БАНАНАМИ

По словам посла, Нобоа пообещал предпринять все усилия, чтобы снять озабоченности фитосанитарных властей России по поставке бананов. Названы причины для снижения цен на бананы в России

"Президент Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию совместно искать выходы из ситуации с временной приостановкой части эквадорского экспорта бананов и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарный властей", — сказал Спринчан.

В феврале Россельхознадзор, обеспокоенный ситуацией с поставками бананов из Эквадора, в которых была выявлена муха-горбатка, попросил министра сельского хозяйства и животноводства южноамериканского государства приостановить сертификацию пяти экспортеров этих фруктов.

В пятницу Россельхознадзор вернул право пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы под гарантии эквадорского ведомства, при этом детали в отношении технической части будут обсуждаться. Консультации по фитосанитрной безопасности пройдут 19 февраля.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Нобоа проявил интерес ко многим совместным проектам с Россией, поручил главе МИД проработать конкретные детали взаимодействия, сообщил Спринчан.

"Я подробно проинформировал главу Эквадора о перспективах развития двустороннего взаимодействия в самых различных отраслях сотрудничества. С его стороны был проявлен интерес практически ко всем проектам — как замороженным ранее, так и перспективным", — сказал дипломат.

"Министру иностранных дел (Габриэле Соммерфельд), которая станет будущим сопредседателем межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Эквадора, поручено проработать конкретные детали всех возможных сфер и проектов взаимодействия между двумя странами", — отметил посол.

Он добавил, что "встреча закончилась на позитивной ноте с констатацией стремления обеих стран к снятию беспокоящих население двух стран проблем".