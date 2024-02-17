Зеленский: решение оставить Авдеевку принято, чтобы спасти жизни людей
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что украинским командованием принято решение отвести войска из Авдеевки, чтобы сохранить жизни людей. Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.
Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу объявил о том, что ВСУ покидают Авдеевку.
Зеленский назвал решение о выходе боевых подразделений из Авдеевки "очень логичным, справедливым и профессиональным", призванным "спасти жизни украинцев".
"Это правильное решение, не быть окруженными", — подчеркнул он.
Зеленский сообщил, что было принято решение отойти на другие линии обороны.
Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона журналистам, Соединенные Штаты видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления помощи от Вашингтона.
Авдеевка — северный пригород Донецка, где был оборудован мощный укрепрайон ВСУ. Оттуда украинские силы обстреливали мирные кварталы столицы ДНР.
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