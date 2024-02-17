МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Владимир Зеленский подтвердил, что украинским командованием принято решение отвести войска из Авдеевки, чтобы сохранить жизни людей. Соответствующее заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности. В Госдуме прокомментировали отступление ВСУ из Авдеевки

Главком ВСУ Александр Сырский в ночь на субботу объявил о том, что ВСУ покидают Авдеевку.

Зеленский назвал решение о выходе боевых подразделений из Авдеевки "очень логичным, справедливым и профессиональным", призванным "спасти жизни украинцев".

"Это правильное решение, не быть окруженными", — подчеркнул он.

Зеленский сообщил, что было принято решение отойти на другие линии обороны.

Как заявила в пятницу высокопоставленная представительница Пентагона журналистам, Соединенные Штаты видят, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы и иные критические ресурсы, и считают Авдеевку предвестником новых поражений, неизбежных без возобновления помощи от Вашингтона.

Авдеевка — северный пригород Донецка, где был оборудован мощный укрепрайон ВСУ. Оттуда украинские силы обстреливали мирные кварталы столицы ДНР.