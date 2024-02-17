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Глава ЕК пообещала новую оборонную стратегию, чтобы "обхитрить" Россию
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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию". "Европейский союз... ПРАЙМ, 17.02.2024
впк, экономика, промышленность, новости, европа, урсула фон дер ляйен, оборонная промышленность
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев — ПРАЙМ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала через три недели представить стратегию Евросоюза по оборонной промышленности, упомянув о желании "перехитрить Россию".
"Европейский союз должен, несомненно, нарастить свою базу оборонной промышленности. Для этого мы должны улучшить оборонное производство", — заявила в субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам главы Еврокомиссии, стратегия будет состоять из четырех основных пунктов: "тратить больше, тратить лучше, тратить "больше по-европейски", инвестируя миллиарды средств европейских налогоплательщиков, и использовать опыт конфликта на Украине, чтобы "перехитрить Россию" на поле боя".
Ранее фон дер Ляйен в интервью газете Financial Times заявила, что стратегия будет представлена в феврале. Она будет призвана систематизировать оборонное производство в странах-членах ЕС, а также стимулировать вложения в европейскую продукцию, а не в закупку у третьих стран, в том числе США.