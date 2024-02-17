ПРАГА, 17 фев — ПРАЙМ. Чехия нашла источники для закупки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов за пределами Евросоюза, которые она могла бы доставить на Украину в кратчайший срок, если будет обеспечено финансирование от США, Германии, Швеции или других стран, заявил президент Чехии Петр Павел, пишет CTK. Депутат Госдумы раскрыл, зачем США передадут Эстонии деньги для Украины

"Мы нашли (возможность закупки — прим. ред.) полмиллиона штук 155-мм боеприпасов и 300 тысяч штук 122-мм боеприпасов", — сообщил Павел в ходе дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Чехии заявил, что, исходя из опыта подобных проектов знает, что такая модель закупок работает быстро, эффективно и надежно.

"Учитывая атмосферу конференции, я полагаю, что не должно возникнуть проблем с получением достаточных средств для завершения этой сделки", — добавил он.

По словам Павела, Россия научилась на многих ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военный уровень. В связи с этим, Запад должен улучшить свою помощь Украине.