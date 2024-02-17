2024-02-17T22:39:06+03:00
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Чехия заявила, что нашла зарубежные источники артснарядов для ВСУ
ВПК
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Чехия нашла источники для закупки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов за пределами Евросоюза, которые она могла бы доставить на Украину в кратчайший срок, если будет обеспечено... ПРАЙМ, 17.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПРАГА, 17 фев — ПРАЙМ. Чехия нашла источники для закупки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов за пределами Евросоюза, которые она могла бы доставить на Украину в кратчайший срок, если будет обеспечено финансирование от США, Германии, Швеции или других стран, заявил президент Чехии Петр Павел, пишет CTK.
"Мы нашли (возможность закупки — прим. ред.) полмиллиона штук 155-мм боеприпасов и 300 тысяч штук 122-мм боеприпасов", — сообщил Павел в ходе дебатов на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент Чехии заявил, что, исходя из опыта подобных проектов знает, что такая модель закупок работает быстро, эффективно и надежно.
"Учитывая атмосферу конференции, я полагаю, что не должно возникнуть проблем с получением достаточных средств для завершения этой сделки", — добавил он.
По словам Павела, Россия научилась на многих ошибках, изменила тактику и перевела экономику на военный уровень. В связи с этим, Запад должен улучшить свою помощь Украине.