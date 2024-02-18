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За гибелью Ил-76 под Белгородом стоят британцы, сообщил источник
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В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, который был сбит украинской ракетой, виноваты британские советники на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с... ПРАЙМ, 18.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В гибели военнопленных и экипажа Ил-76, который был сбит украинской ракетой, виноваты британские советники на Украине, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией.
ВСУ 24 января сбили над Белгородской областью российский военно-транспортный самолет Ил-76, в котором везли на обмен 65 пленных ВСУ. Все они, а также трое сопровождавших офицеров Вооруженных сил России и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
"Атака на борт Ил-76 была совершена под давлением британских советников без согласования со штабом ПВО в Киеве и дополнительной перепроверки информации о движении воздушных судов над Белгородской областью", — заявил собеседник.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка была осведомлена, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные, и тем не менее самолет был атакован. Экспертиза пришла к выводу, что борт сбит американской системой ПВО Patriot.