МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Дания передала всю имеющуюся у нее артиллерию Украине, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Ее слова приводит Jyllands Posten. Байден оговорился, упоминая финансирование Украины

"С датской стороны мы передали всю нашу артиллерию. Извините, друзья, но боеприпасы все еще есть на складе в Европе", — сказала она.

По словам премьера, речь идет об оружии, боеприпасах, средствах ПВО, которые на данный момент не нужны. "Мы должны поставить это на Украину", — подчеркнула она.

Фредериксен считает, что Европа недостаточно снабжает Киев оружием и боеприпасами, напоминая, что есть много военных материалов, которые есть в ряде стран на складах.

Она призвала в краткосрочной перспективе Украине дать то, что ей нужно, а в долгосрочной перспективе ее необходимо принять в ЕС и НАТО.

Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о том, что поставки оружия Украине будут приведет к негативным последствиям.