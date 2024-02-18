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Дания передала Украине всю свою артиллерию
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Дания передала всю имеющуюся у нее артиллерию Украине, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Ее слова приводит Jyllands Posten. "С датской стороны мы передали всю... ПРАЙМ, 18.02.2024
впк, экономика, новости, дания, украина, всу, сво, военная техника
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Дания передала всю имеющуюся у нее артиллерию Украине, заявила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Ее слова приводит Jyllands Posten.
"С датской стороны мы передали всю нашу артиллерию. Извините, друзья, но боеприпасы все еще есть на складе в Европе", — сказала она.
По словам премьера, речь идет об оружии, боеприпасах, средствах ПВО, которые на данный момент не нужны. "Мы должны поставить это на Украину", — подчеркнула она.
Фредериксен считает, что Европа недостаточно снабжает Киев оружием и боеприпасами, напоминая, что есть много военных материалов, которые есть в ряде стран на складах.
Она призвала в краткосрочной перспективе Украине дать то, что ей нужно, а в долгосрочной перспективе ее необходимо принять в ЕС и НАТО.
Россия неоднократно предупреждала страны НАТО о том, что поставки оружия Украине будут приведет к негативным последствиям.