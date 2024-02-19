МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. План США, которого сейчас придерживается администрация в условиях неопределенности с дальнейшим финансированием Киева из-за отсутствия согласования в Конгресса, заключается сейчас в том, чтобы просто не дать украинской армии развалиться, пишет Politico со ссылкой на источники. Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Генштабе

Отмечается, что данная тема была одной из основных на Мюнхенской конференции по безопасности, проходившей в эти дни, именно тогда, когда пал один из самых укрепленных районов ВСУ — Авдеевка.

"Многие обходили вопрос о том, как будет выглядеть победа Украины и когда она может произойти", — говорится в публикации.

Высокопоставленные представители администрации утверждают, что приверженность Америки делу Украины не уменьшилась. "(Президент России Владимир) Путин не собирается останавливаться, пока его не остановят", — заявила министр армии США Кристин Вормут.

"Давайте уничтожим армию Путина. Украинцы знают, как это сделать, поэтому давайте поможем им это сделать", – приводит издание слова члена палаты представителей Джейсона Кроу, демократа от штата Колорадо.

Законодатели от обеих партий в Мюнхене заверяли, что палата представителей в конечном итоге одобрит помощь, возможно, уже в марте. Они настаивали на том, что большинство представителей поддержат законопроект, как только он окажется в палате представителей. Но при этом высказывались опасения, что этому помешает "фактор X" в лице экс-президента Дональда Трампа.

"Плана Б" не будет, если законодателям не удастся дать зеленый свет этому пакету, заявила вице-президент США Камала Харрис. — Есть только план А".

Уверенность в том, чего может достичь Украина, а также в президенте Джо Байдене, похоже, находится на самом низком уровне за последние два года, указывает издание.

"На Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом году нервозность была заметна, но она не была такой всепоглощающей", — говорится в статье.

Сенатор Джей Ди Вэнс, республиканец от Огайо, заявил, что поддерживает борьбу Киева, но Америка не может производить достаточно оружия, чтобы вооружить Украину и одновременно защитить США. "В американской политике произойдет поворот, ориентированный на Восточную Азию. Учитывая эту реальность, европейцам придется играть более агрессивную роль", — сказал он.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.