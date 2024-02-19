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Российские войска полностью освободили коксохимический завод в Авдеевке
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Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, сообщили в Минобороны России в понедельник. "Группировка войск "Центр", развивая... ПРАЙМ, 19.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, сообщили в Минобороны России в понедельник.
"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечается в сообщении.
При этом подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.
В Минобороны добавили, что Вооруженные силы России поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией, группировка войск "Центр" продолжает активные действия.
Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска осуществляют окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности, подразделений, которые засели на коксохимическом комбинате.