МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российские войска полностью освободили от боевиков ВСУ коксохимический завод в Авдеевке, сообщили в Минобороны России в понедельник. Солдаты НАТО воюют на Украине под видом наемников, заявили в Генштабе

"Группировка войск "Центр", развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги", — отмечается в сообщении.

При этом подразделения ВСУ продолжили беспорядочное отступление.

В Минобороны добавили, что Вооруженные силы России поражают укрепрайоны противника, нанося огневое поражение артиллерией и авиацией, группировка войск "Центр" продолжает активные действия.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска осуществляют окончательную зачистку Авдеевки от украинских войск, в частности, подразделений, которые засели на коксохимическом комбинате.