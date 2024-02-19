ГУДЕРМЕС (Чечня), 19 фев — ПРАЙМ. Технологические изменения в мире привели к изменению войны, изменилась и армия России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия не уступает никакой стране мира по военной мощи, заявил Медведев

Политик отметил на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в университете спецназа в Гудермесе, что и война, и армия претерпевают изменения, и военные это отчетливо видят.

Он упомянул, что с началом специальной военной операции, про БПЛА практически никто не говорил.

"Было такое понимание, что и вот эта война пойдет по классическим канонам военных действий прошлых лет. Но оказалось — нет. Мир изменился, технологии изменились. Именно поэтому мы сейчас с вами говорим про беспилотники, в том числе про FPV-дроны, которые на удивление практически всех военных стратегов во всем мире неожиданно заняли такое место", — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза России заявил, что страна будет наращивать производство БПЛА и РЭБ, отметив, что оборотной стороной использования беспилотников является контрбатарейная борьба, в том числе радиоэлектронная.

Согласно публикации на портале Минобороны России, радиоэлектронной называют разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них информации военной, защита своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение условий распространения радиоволн. Составными частями РЭБ являются радиоэлектронное подавление и радиоэлектронная защита.