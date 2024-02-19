ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 фев — ПРАЙМ. Сырье, необходимое для изготовления вооружения, в России в дефиците, а Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) поставляет его за рубеж в промышленных масштабах, заявил представитель Генпрокуратуры РФ на предварительном заседании в понедельник. Генпрокуратура потребовала передать в собственность государства заводы ЧЭМК

Ранее Арбитражный суд Свердловской области по иску Генпрокуратуры арестовал активы ЧЭМК и еще двух заводов — АО "Серовский завод ферросплавов" (СЗФ) и АО "Кузнецкие ферросплавы". Обеспечительные меры по иску "об истребовании имущества в виде обыкновенных акций из чужого незаконного владения" к челябинской компании "Эталон", бизнесмену Юрию Антипову и его жене Людмиле Антиповой приняты 6 февраля.

"В своем иске мы ссылаемся, что существуют особенности введения бизнеса: а именно о продаже за границу сырья, необходимого для изготовления элементов вооружения, при наличии дефицита на российском рынке. В результате Российская Федерация вынуждена закупать сырье, которое компания "Эталон" экспортирует в промышленных масштабах", — заявил представитель надзорного ведомства.

Он уточнил, что Генпрокуратура заявляет в своем иске о изъятии 100% акций всех трех заводов и ходатайствовал приобщить к делу документы, где есть доказательства, что заводы-ответчики были акционированы незаконно.

"Также просим приобщить информацию Росфинмониторинга от 10 января 2024 года: была проанализирована финансовая деятельность компании "Эталон" и установлена аффилированость компаний между собой. Где, в частности, еще и раскрывается совершение сомнительных финансовых операций четы Антиповых в виде многомиллиардных займов безвозвратно", — добавил представитель истца. Путин предложил закрыть часть "вредного" производства в Челябинске

Адвокаты, представляющие в суде интересы трех заводов, компании "Эталон ", а также пары Антиповых (их на заседании не было), высказались против: "Представитель истца демонстрирует свой особый статус при получении некоторой информации, а сведения о займах Антиповых не имеют отношения к делу".

Судья, после удаления в совещательную комнату, встала на сторону обвинения: "Ходатайство о приобщении к делу документов от Генпрокуратуры удовлетворить". Теперь адвокатам ответчиков к следующему заседанию придется изучить кипу бумаг, которые прокурор, как он сам отметил, "любезно им передал".