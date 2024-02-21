МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Украина получила в распоряжение морские дроны-камикадзе, Россия ищет наиболее эффективные средства и технологии для их уничтожения, к морской гонке вооружений подключились и другие страны. Об этом говорится в материалах агентства РИА Новости. Уже скоро. В США "запугали" союзников российским космическим оружием

По данным авторов статьи, ВСУ несколько раз атаковали Черноморский флот беспилотными катерами Magura 5, начиненными взрывчаткой, а для нападений на Крымский мост применяли дроны Sea Baby. неясно, в какой степени разработка морских дронов принадлежит Украине, однако, как рассказали источники РИА Новости, в ходе одной из атак поддержку катерам обеспечивали американские системы навигации и связи.

"Сегодня на более высоком технологическом уровне повторяется ситуация конца XIX века, когда появились миноносцы, вооруженные торпедами. Корабли того времени были плохо приспособлены к этой угрозе", — прокомментировал ситуацию военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник.

Он напомнил, что для борьбы с этой угрозой создали противоминные батареи, установили мощные прожекторы для обнаружения торпедных катеров, а позднее задачу упростили радары. Кулеба напугал "европейцев среднего класса" российским оружием

По мнению Крамника, дроны-камикадзе просто заменили торпеды, а задача осталась прежней. Поэтому средства борьбы должны быть похожи на противоминные батареи, сказал эксперт, добавив, что у России есть такие технологии.

"Это так называемые дистанционно управляемые модули, которые еще с советского времени применяют на сухопутной технике. Оптико-электронные станции обнаруживают цели на удалении нескольких километров. Их можно установить и на корабли", — поясняется в материалах.

В пример Крамник привел "Быстроходный безэкипажный катер-носитель" "Одуванчик", который разрабатывается военно-промышленным холдингом KMZ.

Ранее в январе управляющий директор KMZ Михаил Даниленко сообщал, что холдинг готов для серийного выпуска "Одуванчиков" в 2024 году.