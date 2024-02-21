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В Киеве раскрыли, когда нехватка снарядов для ВСУ скажется на фронте
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Нехватка у Вооруженных сил Украины боеприпасов начнет сказываться на ситуации на фронте в начале весны, заявил в беседе с японским телеканалом NHK украинский премьер-министр Денис... ПРАЙМ, 21.02.2024
впк, экономика, новости, денис шмыгаль, всу, снаряды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ТОКИО, 21 фев — ПРАЙМ. Нехватка у Вооруженных сил Украины боеприпасов начнет сказываться на ситуации на фронте в начале весны, заявил в беседе с японским телеканалом NHK украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Глава правительства Украины в данный момент находится с визитом в Японии для участия в конференции по продвижению поддержки Киева.
"Есть несколько причин (нехватки снарядов), но одна из них в том, что число производимых в странах Америки и ЕС снарядов недостаточно. А также еще одна субъективная причина в том, что есть задержка с военной помощью от США. С этого момента и в марте это начнет решительно глубокое влияние на фронте", — сказал он.
По словам Шмыгаля, Украина в 100 раз нарастила выпуск беспилотников. однако этого не достаточно. Россия производит "в десять раз больше обстрелов", подчеркнул он.
В прошлом году глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявлял о готовности Европы направить ВСУ миллион снарядов к марту 2024 года. Позднее в январе агентство Bloomberg писало, что Европа сможет поставить к указанному сроку только 600 тысяч боеприпасов.