КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин завершил полет на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Путин назвал проект судов на подводных крыльях "Метеор" востребованным

45 минут заняла предполетная подготовка, 30 — сам полет.

Российский лидер уже бывал за штурвалом боевого самолета. В марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню. Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял истребителем.

Стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Павел Таран" глава государства управлял в августе 2005 года. Президент летел в составе экипажа с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в район учений дальней авиации Военно-воздушных сил и Северного флота.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Путин вчера 21 февраля решил лететь на Ту-160М.

В этот же день российский лидер посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из цехов и четыре новых Ту-160М.