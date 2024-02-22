2024-02-22T16:30:00+03:00
2024-02-22T16:39:28+03:00
2024-02-22T16:30:00+03:00
2024
https://1prime.ru/vpk/20240222/843146832.html
Полет Путина на стратегическом ракетоносце Ту-160М завершился
ВПК
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин завершил полет на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. 45 минут заняла предполетная подготовка, 30 — сам полет... ПРАЙМ, 22.02.2024
впк, экономика, новости, россия, ту-160м, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84314/50/843145034.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84314/50/843145034.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84314/50/843145033.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84314/50/843145033.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84314/50/843145021.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84314/50/843145021.jpg
https://1prime.ru/transport/20240222/843143273.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин завершил полет на усовершенствованном стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М.
45 минут заняла предполетная подготовка, 30 — сам полет.
Российский лидер уже бывал за штурвалом боевого самолета. В марте 2000 года совершил на истребителе-перехватчике СУ-27 перелет из Краснодара в Чечню. Он летел в качестве второго пилота-штурмана, некоторое время сам управлял истребителем.
Стратегическим бомбардировщиком Ту-160 "Павел Таран" глава государства управлял в августе 2005 года. Президент летел в составе экипажа с подмосковного военного аэродрома Чкаловский в район учений дальней авиации Военно-воздушных сил и Северного флота.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Путин вчера 21 февраля решил лететь на Ту-160М.
В этот же день российский лидер посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, осмотрел один из цехов и четыре новых Ту-160М.