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Произойдет моментально. Раскрыта смертельная для Украины угроза
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Украина проиграет, если не получит достаточное количество систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Business Insider, сославшись на военных экспертов. "У Украины... ПРАЙМ, 22.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украина проиграет, если не получит достаточное количество систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Business Insider, сославшись на военных экспертов.
"У Украины сейчас есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро", — рассказал один из аналитиков.
Отмечается, что без дальнейшей поддержки западных стран ВСУ останутся без ПВО, что позволит ВС России увеличить число авиаударов и приблизить Киев к поражению.
Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.