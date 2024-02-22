МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Украина проиграет, если не получит достаточное количество систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Business Insider, сославшись на военных экспертов. "Плана нет". Зеленский сделал шокирующее признание о США

"У Украины сейчас есть возможность обеспечить противовоздушную оборону над линией фронта и непосредственно за ней. Если она не сможет ее обеспечивать, то страна потерпит поражение достаточно быстро", — рассказал один из аналитиков.

Отмечается, что без дальнейшей поддержки западных стран ВСУ останутся без ПВО, что позволит ВС России увеличить число авиаударов и приблизить Киев к поражению.

Financial Times в прошлом году писала, что европейские склады опустели из-за поставок оружия на Украину. С середины 2022 года Великобритания, Германия и Франция предупреждали об истощении запасов вооружений. Позднее председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр предупреждал, что на западе почти не осталось боеприпасов для отправки Киеву.