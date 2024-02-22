МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Лондон выделит Киеву новый пакет военной помощи, он будет включать в себя 200 ракет Brimstone, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс. Медведев оценил эффективность российских танков

"Сегодня я могу объявить о новом пакете с 200 антитанковыми ракетами Brimstone в дальнейших усилиях по обороне Украины", — сказал он.

Brimstone — высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля", разработанная международным консорциумом MBDA. Поступила на вооружение британских ВВС в 2005 году.