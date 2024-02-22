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Минобороны Британии объявило о новом пакете военной помощи для Киева
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Лондон выделит Киеву новый пакет военной помощи, он будет включать в себя 200 ракет Brimstone, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс. "Сегодня я могу объявить о новом... ПРАЙМ, 22.02.2024
финансы, впк, экономика, новости, великобритания, украина, военная помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Лондон выделит Киеву новый пакет военной помощи, он будет включать в себя 200 ракет Brimstone, заявил глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.
"Сегодня я могу объявить о новом пакете с 200 антитанковыми ракетами Brimstone в дальнейших усилиях по обороне Украины", — сказал он.
Brimstone — высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса "воздух-земля", разработанная международным консорциумом MBDA. Поступила на вооружение британских ВВС в 2005 году.