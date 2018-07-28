ТАШКЕНТ, 28 июл — ПРАЙМ. Правление Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 14%, сообщает регулятор в субботу.

"Двадцать восьмого июля правление Центрального банка приняло решение о сохранении ставки рефинансирования без изменений на уровне 14% годовых", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, во втором полугодии в экономике Узбекистана сохраняется относительно высокий уровень инфляционных ожиданий.

Регулятор сообщает, что повышение инфляционного давления может быть сопряжено с увеличением инвестиционного и потребительского спроса в экономике. "В первую очередь, за счет расширения объемов кредитования в рамках целевых программ и корректировки заработных плат, а также с процессом либерализации регулируемых цен", — отмечает ЦБУ.

Ставка рефинансирования на уровне 14% была установлена с 28 июня 2017 года против прежней ставки 9%, которая удерживалась с января 2015 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4%, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБ Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5-13,5%. В январе-июне этого года рост потребительских цен составил 6,2% против 7,2% по итогам аналогичного периода 2017 года.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.