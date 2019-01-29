МОСКВА, 29 янв — Dow Jones. Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл гордится своей прямолинейностью, но последние три месяца оказались весьма сложными, так как участники рынка часто неправильно понимали его заявления.

В декабре рынки содрогнулись во время пресс-конференции, на которой Пауэлл попытался просигнализировать о силе экономики США. По итогам заседания в прошлом месяце центральный банк США повысил диапазон процентных ставок на четверть процентного пункта, до 2,25%-2,5%.

Другие руководители ФРС в тот день сигнализировали о том, что процесс нормализации политики центрального банка в 2019 году будет более сдержанным, чем ранее ожидалось, а Пауэлл дал понять, что ФРС не исключает повышения стоимости заимствований в 2019 году. Инвесторы же услышали за позитивным тоном председателя центрального банка сигналы о том, что ФРС могла зайти слишком далеко в ужесточении политики.

В последующие за повышением ставок ФРС дни акции упали на 8%, а доходность облигаций достигла 10-месячного минимума. Через два дня после окончания декабрьского заседания ФРС президенту ФРС-Нью-Йорк Джону Уильямсу пришлось успокаивать инвесторов. Он подчеркнул, что центральный банк будет внимателен к сигналам рынка и скорректирует политику соответствующим образом в случае необходимости.

Таких эпизодов нарушения коммуникации с наиболее важной для ФРС частью аудитории было несколько. Не стоит забывать, что рынки служат механизмом, обеспечивающим воздействие денежно-кредитной политики центрального банка на экономику в целом.

В феврале прошлого года, когда Пауэлл занял кресло председателя ФРС, законодатели и аналитики были очень рады намерению Пауэлла прямо и доступно говорить о денежно-кредитной политике. В последнее же время приверженность Пауэлла разговорному стилю стала чревата рисками.

"Медовый месяц окончен. Это одна из составляющих бремени главы ФРС", — отметила Диана Суонк, главный экономист Grant Thornton.

Выступая 4 января, Пауэлл придерживался иного, учитывающего рыночную конъюнктуру тона. Он просигнализировал, что ФРС может сохранять ставки без изменений в ближайшие месяцы на фоне волатильности рынков, замедления роста мировой экономики и сдержанной инфляции. Рост на фондовом рынке с тех пор составил 8%.

Пауэлл теперь намерен проводить пресс-конференции после каждого заседания ФРС, а не через одно, как это практиковалось раньше. Инвесторы будут пристально отслеживать его слова о прогнозах ФРС относительно процентных ставок и перспектив сокращения баланса центрального банка.

В последние месяцы Пауэллу приходилось искать баланс между сильной экономикой США, где безработица находится на 50-летнем минимуме, и ростом рисков, связанных с замедлением мировой экономики и торговыми конфликтами, а также слабым инфляционным давлением.

"Он, конечно, набил шишки в последние несколько месяцев, но и осуществление коммуникации было весьма сложной задачей", — отметил Уильям Инглиш, ранее занимавший пост старшего экономиста ФРС, а теперь преподающий в Йельском университете.

Неудачи Пауэлла на ниве коммуникации с рынками в основном были связаны с его импровизацией, а не с подготовленными заявлениями.

Прошлым летом он в течение нескольких недель пытался донести до рынка идею о неспособности ФРС точно оценить нейтральный уровень процентных ставок, при котором денежно-кредитная политика не будет стимулировать или тормозить рост экономики. Затем в рамках очередной дискуссии в октябре он попытался уйти от вопросов о том, будут ли руководители ФРС повышать ставки выше нейтрального уровня для замедления стремительно растущей экономики. Он отмел подобные предположения как преждевременные, заявив, что "на данном этапе до нейтрального уровня еще, вероятно, далеко".

Некоторые инвесторы сочли, что эти слова указывают на запланированные многочисленные повышения ставок, хотя контекст свидетельствовал об ошибочности подобных выводов. Рынки росли в течение нескольких недель после этого, когда Пауэлл сказал, что краткосрочные ставки находятся "немногим ниже" диапазона, который, согласно расчетам, соответствует нейтральной ставке.

Ранее в январе Пауэлл вдруг сказал, что объем облигаций в держании ФРС в конечном итоге "будет существенно меньше" текущего, и некоторые инвесторы усмотрели в этом противоречие протоколам декабрьского заседания ФРС.

"Следует осторожно выбирать слова. Он любит этот разговорный тон, но он может быть опасным, в чем нам приходилось убеждаться", — отметила Юлия Коронадо, основатель MacroPolicy Perspectives LLC. Пауэлл может не хотеть уподобляться своим предшественникам и придерживаться умеренной риторики, "но это действительно может уберечь его от беды", считает она.

Большинство наблюдателей, пристально отслеживающие заявления ФРС, не считают, что Пауэлл слишком сильно изменил подход по сравнению с Джанет Йеллен. "Он говорит более простым языком, но продолжает работать в рамках той же парадигмы", — отмечает Том Порцелли, главный экономист в RBC Capital Markets.

В январе Пауэлл объяснил свой стиль коммуникации. "Я пытаюсь объяснить, что мы делаем и почему мы делаем это, таким образом, чтобы заинтересованная публика могла понять", — сказал он. Экономический жаргон выполняет важную роль, но "его нельзя использовать при публичных выступлениях, так как это очень утомительно, и я пытаюсь всячески его избегать".

Подход Пауэлла является лишь частью его общего стремления упростить понимание действий и мотив ФРС публикой.

У каждого председателя ФРС случались проколы во взаимодействии с рынками. "Рынок всегда проверяет новых руководителей на прочность", считают экономисты Bank of America Итан Харрис и Мишель Майер.

Политическая ситуация также усложняет задачу для Пауэлла и усугубляет нервозность рынков. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп призвал ФРС не повышать ставки до их заседания, а после него – обсуждал возможность увольнения Пауэлле. Сообщения СМИ заставили представителей Белого дома опровергать подобное развитие событий. Рынки отреагировали падением на опубликованное 24 декабря заявление министра финансов Стивена Мнучина, в котором он выражал опасения относительно банковской ликвидности, когда таковых еще не было.

В периоды рыночной волатильности ФРС, Министерство финансов и Белый дом обычно единогласно пытаются успокоить рынки, но сейчас традиционная риторика ФРС "успокаивает партнеров, но пугает пациента", считают экономисты Bank of America.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 495 645 3700; dowjonesteam @ 1prime.biz

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