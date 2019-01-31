БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия не исключает, что трейдеры восьми банков, названия которых не уточняются, могли участвовать в сговоре при торговле суверенными облигациями стран еврозоны в период с 2007 по 2012 годы, свидетельствует сообщение ЕК.

"Европейская комиссия проинформировала восемь банков о своем предварительном мнении, что они нарушили антимонопольные правила Евросоюза посредством вступления в сговор в период с 2007 по 2012 годы, чтобы исказить конкуренцию при приобретении и торговле европейскими государственными бондами (European government bonds, EGB)", — говорится в сообщении.

ЕК уточняет, что речь идет о "разных периодах между 2007 и 2012 годами" и о номинированных в евро суверенных бондах, выпускаемых центральными правительствами государств еврозоны.

Исходя из релиза, Еврокомиссия не исключает, что работающие в этих банках трейдеры обменивались коммерчески чувствительной информацией и координировались по трейдинговым стратегиям.

Уточняется, что "расследование Еврокомиссии относится к определенным трейдерам в восьми банках и не подразумевает, что предполагаемое антиконкурентное поведение было обычной практикой в секторе европейских государственных бондов (EGB)".

ЕК направила в связи с этим свое заявление о возражениях, однако это не предвосхищает результатов расследования. Согласно процедуре расследования, если после того, как стороны воспользовались своими правами на защиту, ЕК придет к выводу о наличии достаточных доказательств нарушения правил ЕС, она может наложить штраф в размере до 10% мирового годового оборота нарушившей компании.