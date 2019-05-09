ПЕКИН, 9 мая — ПРАЙМ. Одиннадцатый раунд консультаций по устранению торгово-экономических разногласий Китая и США стартует в Вашингтоне в четверг. На фоне положительной динамики последних месяцев и позитивных прогнозов о скором достижении соглашения, американский президент Дональд Трамп внезапно заявил о готовности повысить пошлины на китайские товары уже в эту пятницу, чем в одночасье обрушил мировые биржи и светлые надежды на скорое решение проблемы.

Предыдущий раунд консультаций прошел в Пекине 30 апреля, состав группы переговорщиков с обеих сторон за 4 месяца ни разу не менялся, Китай неизменно представляет вице-премьер Госсовета Лю Хэ, которого в СМИ называют "царем экономики", со стороны США в переговорах на постоянной основе участвуют министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер. После завершения консультаций в Пекине, стороны сообщили о "значительном прогрессе" и условились встретиться 8 мая в Вашингтоне.

Однако Трамп в минувшее воскресенье заявил о повышении с 10 мая пошлин на ряд китайских товаров с 10% до 25% и не исключил введения пошлин на другие товары. Лайтхайзер подтвердил озвученные Трампом планы Вашингтона, а в качестве причины возврата США к такой политике назвал "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров".

В СМИ сразу же появились спекуляции на тему того, что Пекин в таких условиях отменит переговоры, однако их лишь отодвинули на день — во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

МИРУ НЕТ

Президент США накануне визита в Вашингтон китайской делегации написал в Twitter, что Лю Хэ едет в США для заключения торговой сделки, "посмотрим, но я буду очень счастлив, когда ежегодно пошлины в размере 100 миллиардов долларов будут пополнять казну США, прекрасно для США, плохо для Китая!".

Кроме того, Трамп отметил, что Пекин отходит от договоренностей и пытается пересмотреть условия сделки из-за "искренней надежды" на возможность договориться в будущем с Джо Байденом, который намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году, или "одним из очень слабых демократов". Тогда, по мнению Трампа, Китай "продолжить грабить Соединенные Штаты", такого он обещал не допустить.

Всю последнюю неделю китайская сторона, явно желающая поскорее добиться соглашения с США, но тем не менее привыкшая к непредсказуемости американского лидера, на фоне последних событий отвечала в привычной манере о готовности продолжать торговые консультации с США и о надежде на достижение взаимовыгодного соглашения.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, отвечая на вопрос о том, повысит ли Китай пошлины в ответ на аналогичные действия США, заявил, что "угрозы США повысить пошлины на китайские товары были частыми прецедентами и ранее, наша позиция остается четкой, я надеюсь, что американская сторона хорошо об этом осведомлена".

О позиции Китая еще раз напомнило министерство коммерции, которое поздно вечером в среду заявило о том, что КНР "сожалеет о таком решении Вашингтона, но будет вынуждено предпринять необходимые контрмеры в ответ на действия США".

СОГЛАШЕНИЕ — НЕ ПАНАЦЕЯ

Стороны постоянно говорят о необходимости скорейшего достижения соглашения, однако научный сотрудник исследовательского института экономики и финансов при Академии общественных наук Китая Чжан Нин полагает, что соглашение по торговым противоречиям не поставит точку в экономическом конфликте двух крупнейших экономик мира.

"Если стороны добьются в ближайшие месяцы соглашения, это вовсе не означает, что торгово-экономический конфликт КНР и США завершится. В процессе реализации соглашения также, несомненно, будут возникать разнообразные конфликты и проблемы. США может выступить с заявлением, что Китай в недостаточной мере выполняет какие-то условия, или же выдвинут новые требования, нужно приготовиться к тому, что торгово-экономический конфликт Китая и США затянется на долгое время", — заявил эксперт РИА Новости.

При этом, отвечая на вопрос о том, как долго, на его взгляд, продлится данный конфликт, эксперт сказал, что решения о процессе и прогрессе в этом вопросе принимаются на высшем уровне, любые заявления аналитиков, инвесторов, брокеров можно рассматривать лишь как предположения и догадки. Он добавил, что главы различных ведомств, включая министерство коммерции Китая, также не могут ответить на вопрос, как долго эти трения продлятся. "Можно только сказать, что с самого начала все ожидали, что все это продлится до июня-июля этого года, до встречи G20", — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что события последних двух недель стали сильным ударом по финрынкам и создали множество факторов неопределенности, стороны смогут добиться основного консенсуса до предстоящей встречи G20, либо они продлят период переговоров на три месяца, или на пять и в итоге смогут добиться временного соглашения, "мой личный прогноз не такой пессимистичный".

ЕВРОПА В ПЛЮСЕ

Влияние торговых споров Китая и США никогда не ограничивались этими двумя странами, весь мир с нетерпением ждет завершения противостояния двух гигантов. Как предостерег глава ЕК Жан-Клод Юнкер, нерешенные проблемы в торговых отношениях США и Китая могут сказаться на инвестиционном климате во всем мире.

Тем не менее, Чжан Нин считает, что обострение торгово-экономического конфликта Китая и США, возможно, будет выгодно другим рынкам, в первую очередь Евросоюзу.

"Торговый конфликт Пекина и Вашингтона неблагоприятен для всего мира, но на самом деле он может быть выгодным многим рынкам за пределами Китая и США, возможно, с одной стороны, он может быть выгоден Европе", — считает эксперт.

Он пояснил это тем, что в случае если переговоры Китая и США не принесут успеха и торговый конфликт обострится, то тогда и Пекин, и Вашингтон будут придавать большее значение ЕС как торговому партнеру, тем самым торговые связи Китая и США с Евросоюзом могут стать более тесными и крепкими.