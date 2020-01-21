МОСКВА, 21 января — ПРАЙМ. Переговоры по второму этапу торговой сделки США с Китаем начнутся в ближайшее время, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Нам предстоит запуск переговоров в ближайшее время", — сообщил Трамп, говоря о втором этапе торговой сделки с КНР. "Большинство из наших тарифов с Китаем останутся неизменными в ходе второй фазы переговоров", — отметил он.

США и Китай на минувшей неделе подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов. США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.