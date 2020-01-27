МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в декабре сократились на 0,4% по сравнению с пересмотренным показателем ноября — до 694 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали повышения показателя на 1,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 730 тысяч.

Показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону понижения — до 697 тысяч с 719 тысяч.

По сравнению с декабрем 2018 года, когда индикатор составлял 564 тысячи, продажи новых домов в США в отчетном месяце поднялись на 23%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.