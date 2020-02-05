МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Число рабочих мест в частных компаниях США в январе выросло на 291 тысячу по сравнению с показателем предыдущего месяца, следует из пресс-релиза аналитической компании Automatic Data Processing (ADP).

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста лишь на 156 тысяч.

Показатель роста за декабрь был пересмотрен до 199 тысяч с 202 тысяч.

В частности, в сфере малого бизнеса число рабочих мест в январе выросло на 94 тысячи, средние компании со штатом 50-499 человек увеличили штат на 128 тысяч, а крупные компании создали 69 тысяч новых рабочих мест.

При этом число занятых в частных строительных компаниях страны в январе выросло на 47 тысяч, в производственном секторе — на 10 тысяч.