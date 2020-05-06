МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. В Вашингтоне готовят проект нового международного договора о добыче полезных ископаемых на Луне. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с готовящимся соглашением, в Белом доме планируют привлечь к договору ряд стран, но Россия в этом списке пока не значится.

Администрация США назвала документ Artemis Accords.

Как следует из договора, предполагается создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз. Они необходимы для "предотвращения ущерба или вмешательства со стороны конкурирующих стран или компаний, работающих в непосредственной близости", пишет агентство.

Помимо этого соглашение предполагает право компаний, ведущих добычу ресурсов на Луне, становиться собственниками этих ресурсов.

Как рассказали источники агентства, в ближайшие недели США намерены официально обсудить это соглашение с такими странами, как Канада, Япония, государства ЕС, а также ОАЭ.

России на начальном этапе в числе этих стран не будет. Причина — "Пентагон всё чаще рассматривает Москву как неприятельскую" из-за якобы "угрожающих" маневров российских спутников.

Напомним, что 6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне, а также на других небесных телах. Документ предписывает администрации США противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. Этим Вашингтон отвергает соглашение о Луне, принятое Генассамблеей ООН.