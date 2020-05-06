МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Великобритания обошла Италию и Испанию по числу погибших от нового коронавируса и вышла на второе место в мире по этому показателю, свидетельствуют данные портала Worldometers. Оперативные данные по ситуации с коронавирусом в России за сутки

Первое место по-прежнему занимают Соединеные Штаты, здесь от COVID-19 погибли более 70 700 человек.

В Великобритании жертвами нового вируса стали 29 400 пациентов. италия переместилась на третье место — 29 300 человек.

Всего в британии, по данным на утро 6 мая, зафиксировано 194 900 случаев заражения новым коронавирусом.

По последним данным, на 5 мая в мире зафиксировано свыше 3,68 миллиона случаев заражения новым вирусом.

COVID-19 передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров, регулярно мыть или обеззараживать руки, не прикасаться ко рту, носу и глазам (для этого необходимо носить маски и перчатки).