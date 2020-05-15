Промпроизводство в США в апреле упало к марту на рекордные 11,2% из-за коронавируса
МОСКВА, 15 мая /ПРАЙМ/. Объем промышленного производства в США в апреле упал на 11,2% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС.
Регулятор отмечает, что падение показателя стало максимальным за всю 101-летнюю историю ведения данной статистики в связи с "пандемией коронавируса COVID-19, которая вынудила многие заводы замедлить или приостановить работу на протяжении месяца".
При этом аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали падения показателя на 11,5% в месячном исчислении.
https://1prime.ru/world/20200515/831452454.html