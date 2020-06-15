РИМ, 15 июн — ПРАЙМ. Размер государственного долга Италии в апреле текущего года вплотную приблизился к своему историческому максимуму и составил 2,4671 триллиона евро, сообщил в понедельник Банк Италии.

Наибольшего значения этот показатель достиг в июле 2019 года, когда он составил 2,4674 триллиона евро.

По данным центрального банка страны, суверенная задолженность Италии выросла почти на 37 миллиардов евро по сравнению с апрелем прошлого года. Это произошло прежде всего за счет повышения расходов центральной государственной администрации, которые увеличились на 35,1 миллиарда евро.

Кроме того, из-за COVID-19 налоговые поступления в стране в апреле снизились сразу на 20,4% и составили лишь 24,2 миллиарда евро. Банк Италии связывает это с рядом решений национального правительства, направленных на снижение налоговой нагрузки в целях преодоления негативных экономических последствий пандемии коронавируса, а также с общим ухудшением макроэкономической ситуации.