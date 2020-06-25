АНКАРА, 25 июн — ПРАЙМ. Центробанк Турции принял решение не изменять ключевую ставку, которая составляет 8,25%, вопреки прогнозам аналитиков о ее новом снижении.

В последний раз регулятор снижал ключевую ставку 21 мая, до 8,25% годовых с прежних 8,75%.

"Совет по денежно-кредитной политике принял решение сохранить ставку по недельным операциям РЕПО на уровне 8,25%", — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что такое решение было принято с учетом факторов, влияющих на прогноз инфляции, а также в связи с тем, что в мае началось частичное восстановление экономики страны после мер по ее оживлению.

"В последнее время наблюдалось снижение доходов от экспорта и туризма из-за пандемии, но восстановление экспорта и низкие цены на сырьевые товары будут поддерживать платежный баланс в предстоящем периоде", — говорится в заявлении.

Центробанк Турции, осенью 2018 года резко поднявший ключевую ставку, чтобы поддержать нацвалюту, начал снижать ее в июле прошлого года: 25 июля ставку опустили сразу на 4,25 процентного пункта, с 24% до 19,75% годовых, затем 12 сентября снижение составило 3,25 процентного пункта, 24 октября – 2,5 процентного пункта, 12 декабря – 2 процентных пункта, 16 января – 0,75 процентного пункта, 19 февраля — 0,5 процентного пункта, 17 марта – 1 процентный пункт, 22 апреля – 1 процентный пункт.