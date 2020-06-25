МЕХИКО, 25 июн /ПРАЙМ/. Министерство экономики Мексики сообщило в четверг об установлении трехлетнего переходного периода перед вступлением в силу соглашения о взаимной отмене пошлин с Бразилией для грузовой техники и комплектующих.

"Свободная торговля грузовыми транспортными средствами начнется в июле 2023 года, пошлины сохраняются в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения", — говорится в заявлении в Twitter министерства.

Двустороннее соглашение между крупнейшими экономиками Латинской Америки идет вразрез с согласованными сроками перехода к беспошлинной торговле в автомобильном секторе между Мексикой и странами Меркосур, членом которого является Бразилия.

Договор ACE 55, который регламентирует отмену пошлин в этой отрасли, должен был вступить в силу 1 июля 2020 года, однако с учетом нового соглашения между Мексикой и Бразилией и процедуры ампаро (конституционная защита прав в непредвиденной ситуации) в полной мере он заработает с 1 июля 2023 года.

Стороны также договорились поддержать компании автомобильного сектора, пострадавшие из-за пандемии коронавируса, продлением на 2-2,5 года начиная с 1 июля разрешения на экспорт продукции с более низкой долей местных комплектующих, чем оговорено в ACE 55.

Товарооборот Мексики и Бразилии составляет около 11 миллиардов долларов, из которых 40% приходится на автомобильный сектор.