КИЕВ, 2 июл — ПРАЙМ. В Верховную раду Украины внесено постановление об отставке главы Нацбанка страны Якова Смолия. Документ внесен президентом страны Владимиром Зеленским.

Постановление в четверг зарегистрировано на официальном сайте Рады Украины.

Полный текст постановления на сайте Рады пока отсутствует.

Напомним, что председатель НБУ Смолий накануне, 1 июля, написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту.

Члены правления Национального банка Украины заявили, что их работа для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности НБУбудет продолжена.

В офисе Зеленского ранее заявили, что дискуссии о деятельности Национального банка должны базироваться только и исключительно на принципах профессионализма. Они должны быть лишены политической окраски.

Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.