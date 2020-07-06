МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Произошедшая на прошлой неделе неожиданная отставка главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия может привести к банкротству страны. Как пишет немецкая газета Handelsblatt, из-за этого может произойти приостановка выпуска еврооблигаций и возникнет необходимость срочно гасить долги.

Киев, в сложившейся ситуации, должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженностей перед зарубежными кредиторами, пишет издание.

Только в текущем 2020 году перед Украиной стоит задача рефинансировать старые кредиты на общую сумму $17 млрд, так как их срок погашения уже истекает.

"Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство", — пишет в статье автор издания.

По мнению автора, из-за отставки Смолия был остановлен выпуск еврооблигаций, которые Украина планировала разместить 8 июля на Лондонской бирже.

Аналитики считают, что уход Смолия с поста главы НБУ является ударом как по президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и является вотумом недоверия в отношении его повестки в области реформ в стране.

Один из экспертов по Украине, старший независимый стратег лондонской компании по управлению активами BlueBay Тимоти Эш заявил, что отставка главы НБУ является "тяжелым ударом для Украины, а также большим риском для рыночно-финансовой стабилизации страны".

Напомним, что 1 июля Смолий, который занимал пост главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив его "систематическим политическим давлением" на финансовый регулятор. Рада по предложению Зеленского 3 июля уволила Смолия с этой должности.