КИЕВ, 14 июл — ПРАЙМ. Парламент Украины во вторник в ходе заседания принял закон о легализации игорного бизнеса на территории страны. Это решение было поддержано 248 парламентариями при необходимом минимуме в 226 мандатов.

Закон еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. После этого, следующим днем после дня публикации документа в официальной прессе, закон вступит в силу.

Ранее власти страны говорили о том, что легализация игорного бизнеса даст украинскому бюджету свыше $400 миллионов ежегодно. Вывод игорного бизнеса из теневого поля экономики позволит ускорить рост ВВП Украины до 1%.

Проект закона предусматривает, что на территории Украины игровые учреждения будут размещаться исключительно в отелях.

Залы игровых автоматов будут разрешены в трех-пятизвездочных отелях

Казино — только в пятизвездочных гостиницах с номерным фондом более 150 номеров для города Киева и с номерным фондом не менее 100 номеров для других населенных пунктов.



Оборудование для игорных залов и казино должно будет иметь обязательную сертификацию в соответствии с международными стандартами. Организатором азартных игр будет выступать только юридическое лицо, являющееся резидентом Украины.

Азартные игры были запрещены на территории Украины с 2009 года. Зеленский видит от легализации игорного бизнеса в стране положительное влияние на туристическую отрасль.